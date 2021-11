Schallenberg beriet mit Amtskollegen über Omikron

Kurz verkündet Pandemie-Ende, Schallberg den Lockdown

Scharfe Kritik muss der Ex-Kanzler am Dienstag dafür einstecken, dass er die Pandemie im Sommer für beendet und quasi zur Privatsache erklärt hatte. Unter Verweis auf die Verfügbarkeit der Impfung zog er in Interviews Vergleiche mit Sportunfällen und ungesunder Ernährung und schien auch das Szenario eines massiven Anstiegs der Infektionszahlen auf über 10.000 Fälle täglich hinzunehmen. Schallenberg dagegen ist der erste europäische Regierungschef, der sein Land in der vierten Corona-Welle in einen Lockdown schicken musste. Und auch das Thema Impfen als Privatsache hat sich in Österreich erledigt. Als erster EU-Staat wurde hierzulande eine allgemeine Impfpflicht angekündigt.