Impfstoffe wohl weniger wirksam gegen Omikron

Moderna und Biontech arbeiten bereits an Anpassungen

Moderna arbeitet wie der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech neben laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Corona-Variante bereits an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte. Bei Moderna hätten „Hunderte Mitarbeiter“ direkt an dem in den USA üblicherweise groß gefeierten Festtag Thanksgiving am vergangenen Donnerstag angefangen, an einer Anpassung des Impfstoffs zu arbeiten.