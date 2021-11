Impfung schützt in Österreich zu 95% vor Spital

In den Kalenderwochen 45/46 (8. November bis 21. November), also bereits in der „vierten Welle“, hatten in Österreich Ungeimpfte eine 14-Tage-Inzidenz (Häufigkeit pro 100.000 Einwohner in diesem Zeitraum) einer Infektion mit Covid-19 von 3709,52 Fällen. Unzureichend durch Impfung Geschützte (z.B. nur eine Teilimpfung) wiesen eine Inzidenz von 823,64 Infektionen pro 100.000 in den zwei Wochen auf. Vollständig Geschützte hatten nur eine Inzidenz von 554,46 Infektionen pro 100.000 Menschen.