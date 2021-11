Griechenland erhöht Impftempo wegen Omikron

Bisher seien damit bereits 75 Prozent, also rund acht Millionen der erwachsenen Bevölkerung vollständig geimpft, so der Vize-Minister. Einen Lockdown wie in Österreich schließt die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis (Nea Dimokratia/ND) weiter aus. Selbst wenn die innenpolitischen Wogen hochgehen und die linkspopulistische Oppositionspartei SYRIZA Mitsotakis vorwirft, nicht genügend gegen einen drohenden Lockdown zu unternehmen beziehungsweise einem solchen mit taktischen Spielchen zu begegnen. Der Premier könnte etwa so lange abwarten, bis die Lage in anderen Ländern eskaliere, vermutet SYRIZA, um dann mit Verweis auf die „kritische Lage in Europa“ auch in Griechenland drastische Maßnahme zu ergreifen.