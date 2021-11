„Halo Infinite“: Pathos zum Einstimmen auf Shooter

Wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung von „Halo Infinite“ am 8. Dezember für PC und Xbox haben Microsoft und Entwickler 343 Industries einen emotionalen, vor Pathos triefenden Trailer zu ihrem Parade-Shooter veröffentlicht. „Wir haben schon immer an Helden geglaubt, jetzt ist es an der Zeit, selbst einer zu werden“, so die Botschaft.