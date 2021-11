Omikron könnte in HIV-Patienten entstanden sein

Experte: „Unklar welchen Effekt diese Mutationen-Kombi haben wird“

„Die vielen Mutationen sprechen für Entstehung in HIV-Patienten“, hatte der deutsche Gesundheitspolitiker und -experte Karl Lauterbach (SPD) schon am Freitag getwittert. Omikron besitzt im Vergleich zum ursprünglichen SARS-CoV-2 aus Wuhan (China) eine ungewöhnlich hohe Zahl von etwa 30 Aminosäureänderungen allein im Spike-Protein. Darunter sind Mutationen, von denen bekannt ist, dass sie mit einer stärkeren Übertragbarkeit und Immunescape (der Fähigkeit von Erregern, der Abwehr durch das Immunsystem zu entgehen) in Verbindung stehen. Hinzu kommen viele Mutationen, deren Bedeutung noch unklar ist. „Auch wenn wir den Effekt einzelner Mutationen aus den anderen Varianten kennen beziehungsweise abschätzen können, ist aktuell unklar, welchen Effekt diese Kombination an Mutationen haben wird“, erklärte Watzl.