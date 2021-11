Expertin bestätigt Omikron-Infektion in Österreich

Die WHO hatte die Variante Omikron am Freitagabend als „besorgniserregend“ eingestuft. Seit dem Ausbruch des Wildtyps SARS-CoV-2 wies noch keine Variante derart viele Mutationen auf. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die neue Mutation hat, steht allerdings noch nicht fest. Bis es darüber Klarheit gebe, kann es laut WHO noch Wochen dauern.