Rekord erwartet: Ein Stück Mars wird versteigert

So gelangte Mars-Stück zur Erde

Wahrscheinlich sei der Meteorit bei einem heftigen Asteroideneinschlag auf dem Mars abgeschlagen worden und so auf die Erde gekommen. Stücke vom Mars gibt es auf der Erde sehr selten. Nur rund 400 Mars-Meteoriten (unter rund 77.000 offiziell anerkannten Meteoriten auf der Erde) sind Sotheby‘s zufolge bekannt – die meisten davon sehr klein. „NWA 16788“ soll am 16. Juli in New York versteigert werden.