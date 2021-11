So infektiös ist die neue Omikron-Mutation

Nowotny: „Ich wäre vorsichtig“

Wie gefährlich ist die Variante? Die WHO stuft sie als „besorgniserregend“ ein. Aus Großbritannien kommen erste wissenschaftliche Meldungen, wonach das Virus in Afrika Junge erfasst habe und die Begleiterscheinungen milde seien. „Ich wäre vorsichtig. In Afrika gibt es vornehmlich junge Menschen“, sagt Virologe Norbert Nowotny. „Wir wissen noch viel zu wenig über diese neue Variante.“ Viele Länder seien betroffen, weil sich dieses Virus schon länger unerkannt ausgebreitet habe und durch Reisende in alle Welt verschleppt worden sei.