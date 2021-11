Christvesper am Heiligen Abend kommt aus Kärnten

Am Heiligen Abend wird die Christvesper aus der evangelischen Kirche Feld am See österreichweit auf ORF 2 übertragen. Etwa eine Million Zuseherinnen und Zuseher sind am 24. Dezember ab 19 Uhr vor den Bildschirmen zu erwarten. Die Aufnahmen für den Fernsehgottesdienst werden unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen am 12. Dezember um 16.30 Uhr durchgeführt.