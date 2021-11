Corona-Alarm um Ruka-Gewinner Ryoyu Kobayashi!

So nahe können Glück und Pech beieinanderliegen - Ryoyu Kobayashi fällt einen Tag nach seinem überlegenen Weltcup-Sieg in Ruka für das nächste Springen aus: Der Grund ist ein positiver Test auf Covid-19! Der 25-jährige Japaner musste sich daraufhin in Quarantäne begeben. Die FIS hatte den positiven Test eines Japaners mitgeteilt, kurze Zeit später bestätigte Kobayashi, dass er der Betroffene ist ...