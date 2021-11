Mehrere Anzeigen nach Corona-Demos in Italien

Nach Demonstrationen gegen die verschärften Corona-Regeln in Italien sind am Samstagnachmittag einige Dutzend Personen angezeigt worden. Neun Demonstranten wurden allein in Mailand angezeigt. Demonstrationen gab es unter anderem auch in Turin, Bologna, Padua, Trient und in Ancona. Italienische Protestorganisationen indes haben für gemeinsame Protestaktionen Kontakte zu Demonstranten in Österreich und Slowenien aufgenommen.