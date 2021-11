Tierische Ausreißer: So finden sie nach Hause

Eine immer beliebter werdende Möglichkeit schafft hier Tractive-Chef Michael Hurnaus: Weltweit sind bereits eine halbe Million Haustiere damit ausgestattet, in Österreich immerhin schon 30.000 Hunde und Katzen. Tendenz steigend! „Mit unserem Tractive-GPS-Tracker, der am Halsband befestigt werden kann, ist via gratis Handyapp immer ersichtlich, wo sich der Hund oder die Katze befinden“, sagte Hurnaus im Gespräch mit der „Krone“.