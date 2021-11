Verzweifelte Suche: Wer hat „Laika“ gesehen?

Fieberhafte Suche

„Amur“ ist zwar wieder zu Hause bei seiner Familie, vermisst jedoch Hündin „Laika“ so enorm, dass er das Fressen verweigert und heulend vor der Tür sitzt. Die verschollene Samojede-Hündin ist gechippt und bei Animal Data sowie in der Heimtierdatenbank registriert. Die Polizei, Such- und Tierschutzorganisationen in und um Wien sind verständigt - von dem Tier fehlt bisher jede Spur. Die hilflosen Besitzer haben 1000 Euro Belohnung für das Auffinden von „Laika“ ausgesetzt.