Schlusslicht Linz überrollt den Spitzenreiter

Drei Tage nach dem 1:8-Debakel in der CHL in Leksand konnte der KAC in der Liga den Ausfall von gleich 13 Spielern verkraften. Nach einer schnellen 2:0-Führung (4.) verspielten die Klagenfurter im Mitteldrittel den Vorsprung, kamen aber dank Martin Schuming in der Verlängerung doch noch zum Sieg. Die Dornbirn Bulldogs kassierten ihre elfte Niederlage hintereinander. Die Graz99ers fügten den Pustertal Wölfen durch zwei im Schlussdrittel (43., 55.) ihre erste Niederlage unter Neo-Headcoach Raimo Helminen zu.