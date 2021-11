Black Friday zwingt H&M-Shop in die Knie

Ruf nach Lieferkettengesetz

Vor diesem Hintergrund werden auch Rufe rund um ein Lieferkettengesetz laut. Dieses soll Händler und Verkäufer dafür verantwortlich und haftbar machen, wenn in ihren Lieferketten etwas im Argen liegt, also bei Lieferanten und Produzenten vornehmlich im Ausland. Ein solches Gesetz fordert neben Fairtrade auch das zivilgesellschaftliche Bündnis AG Rohstoffe, das mit einer Aktion vor dem Amazon-Zentrum in Wien Liesing auf die Missstände im Versandhandel und der Elektronikindustrie aufmerksam machen will.