Weltweit Streiks gegen Amazon vor Black Friday

Anlässlich des Rabatttages Black Friday hat die deutsche Gewerkschaft Verdi Amazon-Beschäftige erneut zum Warnstreik aufgerufen - so auch am Standort im hessischen Bad Hersfeld. Die Aktionen hätten mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag begonnen und sollten bis zum Ende der Spätschicht an diesem Samstag dauern, erklärte eine Verdi-Sprecherin in Frankfurt.