Black Friday: Online-Shops erwarten Rekordgeschäft

„Immer mehr Kundinnen und Kunden entdecken den Black Friday und den Cyber Monday für sich“, sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. Nach einer Umfrage des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln will in diesem Jahr fast jeder zweite Online-Shopper am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen. Knapp jeder Dritte plant eine Einkaufstour am Cyber Monday.