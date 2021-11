Gezerre um kleinen Eitan: Festnahme auf Zypern

Festgenommener soll Eitans Großvater bei Entführung geholfen haben

Den Ermittlungen zufolge half der Mann am 11. September Eitans Großvater, das Kind aus Pavia zu entführen, wo der Bub mit seiner Tante väterlicherseits, Aya Biran, lebte. Die Tante hatte von den italienischen Behörden das Fürsorgerecht für Eitan erhalten, der beim Seilbahn am Berg Mottarone am 23. Mai, seine Eltern, seinen zweijährigen Bruder und seine Urgroßeltern verloren hatte.