Fall Eitan: Bub (6) soll zur Tante zurückkehren

Im mutmaßlichen Entführungsfall des kleinen Eitan, des einzigen Überlebenden des Seilbahnunglücks vom Lago Maggiore in Italien, hat die Tante des Buben einen neuerlichen Sieg errungen. Das Bezirksgericht in Tel Aviv lehnte am Donnerstagabend den Einspruch des Großvaters mütterlicher Seite ab, den dieser gegen die Entscheidung eines Familiengerichts eingereicht hatte. Der Sechsjährige soll nun nach Italien zurückgebracht werden.