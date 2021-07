Unglück in Italien: Seilbahn-Wiederaufbau geplant

Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore, bei dem am 23. Mai 14 Menschen gestorben sind, versuchen die touristische Ortschaft Stresa, wo sich die Talstation befindet, und die Region in die Zukunft zu blicken. Die Bürgermeister von Stresa und der Ortschaft Baveno diskutierten am Dienstag mit dem italienischen Infrastrukturminister drei Projekte für den Neustart der Seilbahn. Eines sieht vor, die alte Seilbahn auf den Berg Mottarone - deren Kabine abstürzte - durch eine moderne Anlage zu ersetzen.