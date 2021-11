Party statt Lockdown! Killington wartet

Killington liegt an der US-Ostküste, drei Autostunden von Boston entfernt. Auf einer Seehöhe von nur 561 Metern. Umso stolzer ist Österreichs Ex-Damen-Cheftrainer Demschar, dass alle Vorbereitungen tipptopp funktioniert haben, die Piste in perfektem Zustand ist: „Wenn man sich die geografische Lage anschaut, dann ist das fast so, als würde man Ende November am Grazer Schlossberg ein Rennen versuchen. Und das wäre, glaube ich, nicht so einfach.“ Ein Riesenlob gibt’s daher für die „Schneemacher“. „Sorry an alle anderen, aber ich denke, dass sind hier die Besten der Welt!“