Großer Ärger über explodierende Energiepreise

Dass gerade im Winter und mitten in der Pandemie die Preise nach oben geschraubt werden, stößt allen Parteien sauer auf. ÖVP und FPÖ sehen vor allem die Landesregierung in der Pflicht, hier gegenzuwirken. Das Land müsse günstigen Strom garantieren, so der türkise Parteiobmann Christian Sagartz. Der Gewinn der Energie Burgenland solle in Form von Energiegutscheinen an die Kunden weitergegeben werden.