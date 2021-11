Bei Bellaflora sind die Christbäume „eingesperrt“

Verkauf an elf Standorten in Linz

„Gerne auch mit Maskenpflicht, wenn’s sein muss“, so Koll. Die traditionellen Outdoor-Christbaummärkte, etwa in Linz, beeinträchtigt die aktuelle Covid-19-Verordnung nicht. Ab 11. Dezember kann man sich dort an elf Standorten seinen persönlichen „Traum“-Baum holen.