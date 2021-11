Lockdown trifft Handel zum schlechtesten Zeitpunkt

Vor Geschäft des Jahres und Weihnachtszahlungen

„Es ist eine Vollkatastrophe“, sagt Bernhard Adelsberger. „Wenn man uns vor 14 Tagen gesagt hätte, wir müssten zusperren, dann wär’s was anderes gewesen“, erklärt der Modehändler, der nächste Woche eigentlich den Umbau seines Geschäfts in St. Johann eröffnen wollte. Die Händler erinnert die aktuelle Situation an das vergangene Jahr. „Es ist das gleiche Spiel wie letztes Jahr. In einer wichtigen Phase haben wir wieder Lockdown“, erklärt Andreas Rest, der im Lungau mehrere Sportgeschäfte führt. „Das kommt alles jetzt, wenn doppelte Gehälter auszuzahlen sind.“