Bioladen und Folkshilfe: „Schauen wir aufeinander“

Wir haben das schon in den letzten Lockdowns gemacht. Für uns war klar, dass wir unsere Nachbarn auch jetzt wieder unterstützen“, sagt Elisabeth Krainz-Blum. Die 42-Jährige betreibt den Bioladen „Mein Müli“ in Linz, der seit Montag auch Abholstation für bestellte Produkte von der Parfümerie Sanfte Pflege, Papiertiger und Stoffart ist. „Die Kunden nehmen ihre Sachen beim Lebensmitteleinkauf einfach mit – wir sind ja sowieso da“, so Krainz-Blum, die betont: „Wer eine bunte Stadt haben will, muss die kleinen Läden in dieser Zeit unterstützen.“