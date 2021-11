Infizierte Australier müssen in Quarantäne-Camps

Minister warnt vor „extremer Lebensgefahr“

Der zuständige Minister Michael Gunner erklärte in einem Statement am Sonntag, dass die Lockdown-Ausnahmen nun noch einmal verschärft würden. Die einzige Ausnahme sollen medizinische Behandlungen sein. „Ja, das sind strenge Maßnahmen, aber es herrscht extreme Lebensgefahr“, betonte Gunner. Der Minister meinte, er wäre „nicht überrascht“, wenn Hunderte Menschen in die Quarantäne-Einrichtung in Howard Springs gebracht werden müssten, wo sie ihre 14 Tage Quarantäne abwarten sollen. Der Grund sei, dass es zwischen den Siedlungen „viele Interaktionen“ gebe. „Man könnte sogar sagen, es handelt sich um einen ganz großen Haushalt.“