Corona: Westaustralien schottet sich bis 2022 ab

Lange konnten die Menschen in Neuseeland mit der Null-Covid-Strategie weitgehend normal leben, über weite Strecken gab es nicht einmal eine Maskenpflicht. Ohne die geht es aber jetzt nicht mehr: So bleibt die Regel bestehen, dass Bürger in Innenräumen einen Mund-Nasenschutz tragen müssen. Zudem dürfen sich in geschlossenen Räumen nur noch maximal 50 Personen versammeln, im Freien bis zu 100 Personen. Wie Australien hat sich auch Neuseeland seit März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet. Nur noch Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz im Land dürfen einreisen.