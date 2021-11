Kritik zu Schulen: Faßmann bittet um „Nachsicht“

„Da möge man nicht mir vorwerfen, dass ich nichts getan hätte“

Was eine differenzierte Behandlung von Schulen in Hochinzidenzgebieten angeht, so sagte der Minister, dass man dies durchaus hätte in Betracht ziehen hätte können, wenn ihm die entsprechenden, „eindeutigen“ Parameter zur Verfügung gestanden wären. Dass man aber nicht vorbereitet wäre, stellte Faßmann in Abrede. Man habe schon im Sommer angefangen, die Verträge mit Labors abzuschließen, dass man bei den PCR-Testungen privilegiert werde. Die Schulen würden bei der Pandemie-Bekämpfung helfen. „Da möge man nicht mir vorwerfen, dass ich nichts getan hätte“, so Faßmann.