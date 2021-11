Soll ich mein Kind in die Schule schicken?

Die Schüler können in die Schule kommen, müssen aber nicht. Es gibt weiter Präsenzunterricht, aber keine Präsenzpflicht. Seit dieser unklaren politischen Ankündigung herrscht das blanke Chaos - in Schulen und bei Eltern. Die Frage, die sich so gut wie allen Eltern stellt: Soll ich denn nun mein Kind in die Schule schicken oder nicht? Regierung und Landeshauptleute appellieren, die Kinder bei Möglichkeit zu Hause zu lassen. Welche Variante Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) empfiehlt, beantwort er nicht. Die „Krone“ fragte daher bei mehreren Experten um ihren Ratschlag - die Antworten lesen Sie unten.