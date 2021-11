Christina Stürmer bei „The Masked Singer“ enttarnt

Gewinner war das Müllmonster

Mehrere Wochen lang hatte er verborgen unter dem Kostüm eines blauen Monsters, das in einer Mülltonne haust, Schabernack auf der Bühne getrieben - und extrem unterhaltsame Auftritte geliefert. „Jetzt reißen wir noch mal die Hütte ab!“, brüllte das flauschige Vieh bei seinem Final-Lied. Durchgesetzt hat sich der Sänger in der finalen Abstimmung übrigens gegen Sängerin Sandy Mölling (40) von der Pop-Band No Angels, die als Raupe auf Rollschuhen entlarvt wurde.