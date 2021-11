Nach „Masked Singer“ kommt jetzt „Masked Dancer“

Masken sind derzeit einfach en vogue: Nach dem Erfolg von „The Masked Singer“ hat sich ProSieben nun auch die Rechte am Ableger „The Masked Dancer“ gesichert. Das Format wird schon im Jänner 2022 zu sehen sein. Das Rateteam wurde noch nicht verraten. „In vier großen Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die ,The Masked Dancer'-Bühne zum Beben“, so der Sender.