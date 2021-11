Petra Vlhova: Das „Bügeleisen“ fühlt sich frei

Das gestrige Ergebnis in Levi war keine große Überraschung: Petra Vlhova vor Mikaela Shiffrin. Der Plan der Slowakin, die sich knapp drei Wochen (!) im finnischen Örtchen vorbereitet und u. a. auf das Parallelrennen in Lech verzichtet hatte, ging also voll auf. Und Vlhova hält nun wie Shiffrin bei vier Siegen in Levi. Heute gibt’s das große Duell um Rekord-Triumph Nummer fünf.