Corona bei Kids: Jede zweite Infektion unentdeckt

Schultests wichtig

Das Testen an den Wiener Schulen sei wichtig, da die Dunkelziffer ansonsten noch höher läge. Es ist zu befürchten, dass das in anderen Bundesländern der Fall ist, denn die Wiener Kinder und Jugendlichen sind österreichweit am besten getestet, stellte Breyer fest. „Nicht nur, dass eine SARS-CoV-2-Erkrankung bei Kindern nicht immer komplikationslos und ohne Langzeitfolgen verläuft, die Kinder und Jugendlichen sorgen auch für weitere Verbreitung des Virus. Wollen wir unsere Kinder wirklich schützen - und damit auch uns und andere -, ist die Impfung der einzige Weg“, sagte die Wissenschaftlerin.