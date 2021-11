Zahlen steigen weiter: 15.145 Neuinfektionen Kopieren

Oberösterreich meldete mit 3518 einmal mehr die meisten Neuinfektionen in 24 Stunden. In Niederösterreich wurden 2561 Neuinfizierte verzeichnet, in Salzburg 2473, in Wien 1980, in Tirol 1334 und in Kärnten 1029. Vorarlberg registrierte 944 Neuinfektionen, die Steiermark 914 und das Burgenland 392.