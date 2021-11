Corona-Nachverfolgung: Jeder zweite Fall ungeklärt

Sprachbarriere, mangelnde Kooperation und Co.

Um einen erfolgreichen Kampf gegen die Pandemie zu führen, sind laut Expertenmeinung jedoch mindestens 60 bis 70 Prozent nötig. So gut Wien aktuell im Bundesländervergleich dasteht - diese Quote ist für die Stadt derzeit trotzdem nicht erreichbar. Eine Besserung ist nicht in Sicht, wie es von der Gruppe für Sofortmaßnahmen der Stadt Wien heißt. Eines von vielen Problemen seien die Sprachbarrieren und die mangelnde Kooperation vieler positiv Getesteter mit der Behörde.