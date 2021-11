„Wir ziehen die Notbremse, um Leben zu retten“

Neuer Negativ-Rekord

In Kärnten ist am Freitag mit 1303 erneut ein Rekordstand von Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Im selben Zeitraum wurden drei weitere Coronatote gemeldet, insgesamt starben in Kärnten 884 Personen an oder mit Covid-19. 254 Corona-Patientinnen und -Patienten wurden im Spital behandelt, um neun mehr als noch am Donnerstag. 35 Personen wurden auf einer Intensivstation versorgt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1.092.