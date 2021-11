Oklahomas Gouverneur begnadigt Todeskandidat

Im US-Bundesstaat Oklahoma ist am Donnerstag der zum Tode verurteilte Häftling Julius Jones begnadigt worden. Die Begnadigung erfolgte nur wenige Stunden vor der geplanten Hinrichtung. Gouverneur Kevin Stitt folgte damit dem Rat eines Gremiums für Begnadigungen, das Zweifel an den Beweisen in dem Mordfall, der Jones zur Last gelegt wird, geäußert hatte.