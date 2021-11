Gitarrenvirtuose Bourbon meldet sich zurück

Es ist schwer, die fast endlose Mischung von verschiedenen Einflüssen in Claude Bourbons Spiel zu beschreiben. Der Gitarrero integriert klassische Elemente, die an den Höfen von Kaisern und Königen nicht fehl am Platz gewesen wären, genauso wie Blues aus dem Mississippi-Delta und kulturelle Wurzeln von den Balearen bis zum Balkan.