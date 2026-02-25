Passant (17) von Pkw auf Zebrastreifen erfasst

Zu einem bösen Unfall kam es am Dienstagabend in Schwaz! Ein Pkw-Lenker (64) erfasste einen Jugendlichen (17), der auf einem Zebrastreifen eine Straße passierte. Der Bursche wurde gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geschleudert.
Zum folgenschweren Unfall kam es um 18.20 Uhr auf der Tiroler Straße. Dort wollte ein 17-jähriger Kroate gerade über einen Zebrastreifen die Straße überqueren.
Zeitgleich fuhr ein 64-jähriger Deutsche mit seinem Auto auf der Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Auto frontal mit dem Burschen. „Der 17-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw, wurde einige Meter nach vorn geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen“, schildert die Polizei.
Mit erheblichen Verletzungen ins Spital
Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Die Straße war füt gut eine halbe Stunde gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.