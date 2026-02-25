Passant (17) von Pkw auf Zebrastreifen erfasst

Zeitgleich fuhr ein 64-jähriger Deutsche mit seinem Auto auf der Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Auto frontal mit dem Burschen. „Der 17-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw, wurde einige Meter nach vorn geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen“, schildert die Polizei.