Ursache noch unklar

Passant (17) von Pkw auf Zebrastreifen erfasst

Tirol
25.02.2026 10:00
Der Pkw-Lenker erfasste den Burschen auf dem Zebrastreifen.
Der Pkw-Lenker erfasste den Burschen auf dem Zebrastreifen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Zu einem bösen Unfall kam es am Dienstagabend in Schwaz! Ein Pkw-Lenker (64) erfasste einen Jugendlichen (17), der auf einem Zebrastreifen eine Straße passierte. Der Bursche wurde gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geschleudert.

0 Kommentare

Zum folgenschweren Unfall kam es um 18.20 Uhr auf der Tiroler Straße. Dort wollte ein 17-jähriger Kroate gerade über einen Zebrastreifen die Straße überqueren.

Zeitgleich fuhr ein 64-jähriger Deutsche mit seinem Auto auf der Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Auto frontal mit dem Burschen. „Der 17-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw, wurde einige Meter nach vorn geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen“, schildert die Polizei.

Mit erheblichen Verletzungen ins Spital
Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit erheblichen Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Der 64-Jährige blieb unverletzt. Die Straße war füt gut eine halbe Stunde gesperrt.

Tirol
25.02.2026 10:00
Tirol

