Freddie Mercury und seine kultigen Nachfahren

Bei „One Vision Of Queen“ dürfen sich Fans der Band jedenfalls auf eine breite Palette an Hits samt bombastischer Show freuen. „Wir wählen die Songs aus, die wir auch mögen“, blickt Martel schon ein paar Monate voraus, „Natürlich dürfen ,Bohemian Rhapsody‘, ,Somebody To Love‘ oder ,Love Of My Life‘ nicht fehlen, aber wir geben uns auch die Freiheit, etwas tiefer zu graben. Wir werden definitiv ,Stone Cold Crazy‘ und ,Seven Seas Of Rhye‘ spielen. Ich mag Queens frühe Rocksongs.“ So bleibt Platz für alle Geschmäcker. Martel kommt mit „One Vision Of Queen“ in die Stadthalle, Austrofred lässt sich die heimischen Bühnen künftig auch nicht nehmen. „Es gibt natürlich einen Anteil Persiflage bei mir, aber die Hommage ist weit größer, das wissen auch die Queen-Fans. Wenn auch am Anfang meiner Karriere das eine oder andere Glasl in meine Richtung geflogen ist.“ Und die originalen Queen warten darauf, mit Adam Lambert wieder die großen Bühnen der Welt zu betreten. Freddie selbst sieht all das wohl schmunzelnd von ganz woanders und würde sich über seine nicht versiegende Popularität gewiss freuen. Völlig egal, in welcher Art und Weise ihm gehuldigt wird.