Kultursommer geht mit Gustostückerln in Zielgerade

Der ganze Wurstelprater als Performance

Der vergessene deutsche Jazzstar Jutta Hipp (1925-2003) feiert am Samstag in einem spannenden musikalischen Theaterstück am Schrödingerplatz in der Donaustadt Wiederauferstehung. Theaterfreunde haben am Samstag allerdings die Qual der Wahl, denn im Meidlinger Wilhelmsdorfer Park stellt sich zugleich das Performer-Duo Maier/Martin der Herausforderung, den Wurstelprater als Performance darzustellen.