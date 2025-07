Bester Koch der Karibik leitet Luxushotel in Wien

Star-Koch ist sein Mentor

Der 41-Jährige bringt internationale Erfahrung aus Spitzenhäusern wie dem „Blue by Eric Ripert“ im Ritz-Carlton, Cayman Islands, oder dem „Sand“ im Ritz-Carlton, Sanya, mit. Seine Zeit in der Karibik und in China hat seine Handschrift geformt: „Celebration of the Sea“ nennt er sein Konzept, welches eine Hommage an die Vielfalt und Schönheit des Meeres ist. Geprägt von seinem langjährigen Mentor Eric Ripert, dem Chef des weltbekannten Seafood-Restaurants „Le Bernardin“ in New York, integriert Seifried eine weltoffene, klare und zugleich zutiefst respektvolle Herangehensweise in sein Angebot.