Ex-Bürgermeister  ließ  illegal auf Grünland bauen

„Würde es heute anders machen“

Tauss selbst bekannte sich „nicht schuldig“, räumte aber „Fehler“ ein. So habe der Beschuldigte die Flächenwidmungspläne bei Bauverhandlungen teils gar nicht geprüft, weil er sie „eh im Kopf hatte“. Auf Nachfragen der Richterin wusste er häufig nur mit einem „das weiß ich nicht mehr“ oder „heute würde ich das nicht mehr so machen“ zu antworten. „Erwarten Sie, dass wir Ihnen das glauben?“, so die Vorsitzende. Am Ende wurde Tauss vom Schöffensenat wegen Amtsmissbrauch zu einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 7500 Euro verurteilt. Er nahm das Urteil an. Da die Staatsanwältin keine Erklärung abgab, ist das Urteil allerdings noch nicht rechtskräftig.