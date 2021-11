AKW in Weißrussland: Reaktorblock abgeschaltet

Das einzige Atomkraftwerk in Weißrussland, das erst vor einem Jahr in Betrieb genommen wurde, hat offenbar wieder Probleme. Ein Reaktorblock sei vom Netz genommen worden, der Grund für den automatisch vollzogenen Schritt sei unklar, teilte das Energieministerium am Mittwoch mit. Spezialisten versuchen, die Ursache herauszufinden, eine erhöhte Strahlung konnte nicht festgestellt werden.