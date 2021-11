„Anerkennung Lukaschenkos“: Kritik an Merkel

Erste Rückführung in den Irak am Donnerstag

Der erste Flug mit irakischen Migranten von Weißrussland aus in ihrer Heimat soll am Donnerstag starten. Dies berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Mittwoch unter Berufung auf den irakischen Botschafter in Moskau. Nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin haben sich 170 Iraker an der weißrussisch-polnischen Grenze für eine „zeitnahe Rückführung“ gemeldet. Deren Papiere würden nun vorbereitet, sagte ein Ministeriumssprecher.