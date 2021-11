Warum man auf die Politik sauer sein darf

Landeshauptmann mit sonderbarem Sinn für Humor

Warum ihr Appell nach Obacht völlig konsequenzlos verhallt ist, kann keiner der Beteiligten so wirklich beantworten. Und auch jetzt scheint es so, als sei die Ernsthaftigkeit der Lage noch nicht bis zu jedem durchgedrungen. Ob sich der Salzburger Landeshauptmann eigentlich selbst witzig findet, wenn er meint, dass es Virologen am liebsten wäre, wenn „alle Österreicher in einem Zimmer eingesperrt“ wären? Er hätte einen sonderbaren Sinn für Humor.