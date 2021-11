Arnautovic nach 4:1-Erfolg: „Jetzt ärgert es mich“

Lienhart mit Selbstkritik

Dann könnte es das ÖFB-Team mit Kalibern wie Italien oder Portugal zu tun bekommen, allerdings wären mit etwas Losglück auch Gegner möglich, die in Reichweite liegen. Die Auslosung erfolgt am 26. November in Zürich, Philipp Lienhart ist noch gelassen. „Ich habe keinen Wunschgegner. Wir müssen eh nehmen, was kommt“, sagte der Niederösterreicher. Sowohl gegen die Moldauer als auch am Freitag beim 4:2 über Israel kam Lienhart über die komplette Distanz zum Einsatz, wirklich zufrieden war er deshalb aber nicht. Vor allem das Gegentor am Montag nagte am Innenverteidiger. „Ich habe das Abseits aufgehoben. Da war ich nicht wach genug“, zeigte sich der Freiburg-Kicker selbstkritisch.