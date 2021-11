ÖFB bestreitet Play-off „sicher mit Franco Foda“

Noch vor Anpfiff hatte sich Sportdirektor Peter Schöttel zugeknöpft gegeben. Man werde nach dem heutigen Spiel analysieren und dann die Entscheidung Fodas Zukunft betreffend bekannt geben, erklärte er. Nach Schlusspfiff posaunte es aber der oberste ÖFBler via ORF doch schon raus. Das Präsidium haben sich am Tag vor dem Spiel zusammengesetzt. Die Meinung sei einhellig. Heißt: Foda bleibt Teamchef, versicherte Präsident Milletich. Die Play-off-Phase wird also Foda-Angelegenheit. Foda zeigte sich danach „erfreut“ ob der Entscheidung. Es habe am Vortag ein kurzes Gespräch gegeben, dann habe er von der Entscheidung erfahren.