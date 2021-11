Schaub: „Wollten zeigen, dass wir Spaß haben!“

Louis Schaub (ÖFB-Offensivspieler): „Wir haben gut ins Spiel reingefunden, sind auch früh in Führung gegangen. Wir haben dann noch eines nachlegen können, vielleicht hätten wir das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Aber am Ende war es trotzdem verdient. Wir wollten gewinnen und noch einmal zeigen, dass wir Spaß haben, wenn wir hier sind - ich glaube, das hat man über weite Strecken auch gesehen. Wir haben gewusst, wir haben ein bisschen etwas gutzumachen, das haben wir in den zwei Spielen ganz gut gemacht. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns im März belohnen und auch zur WM fahren können.“